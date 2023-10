Tussenhausen

vor 33 Min.

Halle für Flüchtlinge: Tussenhausen klagt gegen den Landkreis

Plus Der Landkreis Unterallgäu will eine Unterkunft für 84 Flüchtlinge in Tussenhausen errichten. Die Gemeinde kann das kaum verhindern – versucht es jetzt aber mit Klage.

Von Ulf Lippmann

Mit einer Klage gegen den Landkreis will die Gemeinde Tussenhausen den Bau einer Unterkunft für rund 160 Flüchtlinge im Gewerbegebiet von Tussenhausen verhindern. Den Bauantrag hatte der Gemeinderat bereits im Sommer abgelehnt, Genehmigungsbehörde ist jedoch das Landratsamt selbst und so hat der Landkreis sich selbst eine Baugenehmigung erteilt. Doch in der Gemeinde regt sich schon seit Monaten großer Widerstand gegen das Projekt. Ein Anwalt wurde eingeschaltet und nun klagt die Marktgemeinde gegen den Landkreis - wegen eines Formfehlers.

Tussenhausen wäre mit 84 weiteren Flüchtlingen überfordert

Rund 100 Gäste waren bei der Gemeinderatssitzung im Mattsieser Feuerwehrhaus und hörten gespannt zu, wie es weitergehen soll mit dem ungeliebten Projekt. Bereits im Sommer hatten alle Gemeinderatsmitglieder klargemacht, dass die Gemeinde mit rund 80 zusätzlichen Flüchtlingen komplett überfordert wäre. Schließlich geht es ja nicht nur um die Unterbringung, sondern auch um Betreuung, Schul- und Kitaplätze sowie um die Verwaltung. All das könne die Gemeinde Tussenhausen, wo derzeit schon rund 60 Flüchtlinge leben, nicht stemmen. Auf der anderen Seite ist auch das Landratsamt unter Druck und muss jede Möglichkeit nutzen, Flüchtlinge unterzubringen, die dem Unterallgäu zugewiesen werden. Das angebotene Grundstück neben dem Supermarkt konnte man deshalb nicht ablehnen.

