Hansi Kraus verspricht einen lustigen Theaterabend in Tussenhausen

Warum der ehemalige Kinderstar Hansi Kraus sich jünger fühlt, als er ist und was er gerne noch lernen möchte.

Lausbubengeschichten haben ihn vor Jahrzehnten berühmt gemacht. Auch im wirklichen Leben mag der 1952 in Polen geborene und in Bayern aufgewachsene Schauspieler Hansi Kraus lieber die heiteren Rollen. Am Muttertag, 8. Mai, kommt er mit der Iberlbühne nach Tussenhausen. Auf dem Programm steht das Stück „Hollerküacherl“ (bereits ausverkauft).

Stört es Sie eigentlich, immer „Hansi“ genannt zu werden? Oder gehört der Vorname einfach zu Ihnen wie ein Künstlername?

Kraus: Ich hab’ es tatsächlich mal versucht, den Namen zu ändern und quasi „erwachsen“ zu werden, musste aber feststellen, dass man mich als Hans Kraus nicht kannte. Da hab’ ich es gelassen.

Aber Sie hätten es sich also anders vorstellen können. Sind Sie dennoch im Reinen damit?

Kraus: Natürlich, schon lange eigentlich. Hans Kraus klingt auch irgendwie zu hart. Da ist Hansi Kraus schon besser.

Klingt auch jünger. Fühlen Sie sich denn immer jung?

Kraus: Auf jeden Fall jünger als ich bin.

Grundsätzlich oder ist das abhängig von der Tagesform?

Kraus: (lacht) Schon grundsätzlich.

Beneidenswert. Wie ernst sind Sie, wenn Sie nicht auf der Bühne oder am Set sind?

Kraus: Was meinen Sie mit ernst? Nein, ernsthaft, ich bin ein grundsätzlich fröhlicher Mensch. Ich spiel’ auch auf der Bühne lieber die heiteren Rollen, manchmal spiel’ ich auch die ekelhaften Rollen, die Grantler, aber lieber die lustigen.

Nimmt man die gespielte Bissigkeit manchmal mit von der Bühne?

Kraus: Nein, das passiert nicht.

Grundsätzlich nicht?

Kraus: (Lacht wieder) Nee, das wär ja unpraktisch.

Sie haben in dem Stück „Hollerküacherl“, mit dem Sie nun nach Tussenhausen kommen, schon einmal gespielt, allerdings eine andere Rolle. Wie kam es zu dem Wechsel?

Kraus: Ich wurde einfach umbesetzt. Damals zu meiner Anfangszeit bei der Iberlbühne spielte ich den Pfarrer, jetzt spiele ich einen hintertriebenen Hallodri. Das Publikum darf sich auf jeden Fall auf ein heiteres Stück freuen. Und ein Wunder passiert auch.

Können Sie auch über Kollegen lachen?

Kraus: Oh ja, ich hab mir erst vor ein paar Tagen ein Stück angesehen und da musste ich wirklich herzhaft lachen.

Und wie ist es mit eigenen Missgeschicken?

Kraus: Nee, da fluche ich lieber.

Ist Ihnen das bei einem Auftritt schon einmal passiert, dass Sie gern geflucht hätten?

Kraus: Ja, klar, aber irgendwie kam ich bisher immer raus aus der Nummer.

Wie sehr hat Ihnen während der Corona-Zeit das Theaterspielen gefehlt, dieser direkte Bezug zu einem Publikum?

Kraus: Schon sehr. Mir war irgendwann sogar langweilig, dann durften wir endlich wieder mit begrenzter Zuschauerzahl spielen, erst 25, dann 50 und nun endlich wieder vor vollen Häusern, das freut uns schon sehr, auch dass das Publikum sich wirklich auf Unterhaltung freut und es zu schätzen weiß.

Haben Sie sich je ein Talent gewünscht, das Sie nicht haben?

Kraus: Ich würd mir wünschen, dass ich leichter die Texte lerne, ich muss mir jeden Text wirklich erarbeiten, den meisten meiner Kollegen fällt das viel leichter. Das würde ich mir wirklich wünschen.