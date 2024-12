Hochwasser und finanzielle Herausforderungen beschäftigen die Tussenhausener

Die Nachwirkungen des Hochwassers Anfang Juni schlugen bei der Bürgerversammlung in Tussenhausen jetzt noch einmal Wellen. Einige Bürgerinnen und Bürger hatten sich bereits im Sommer an den Bürgermeister gewendet und bessere Schutzmaßnahmen gefordert. Nun wollten sie von Bürgermeister Johannes Ruf wissen, warum noch immer nichts passiert sei. Ruf erläuterte, dass die Gemeindeverwaltung sehr wohl aktiv geworden sei, die Mühlen der Bürokratie jedoch langsam laufen. So könne es etwa Wochen dauern, überhaupt einen Gesprächstermin beim Wasserwirtschaftsamt zu bekommen. Einfach loslegen dürfe man jedoch nicht, so Ruf, da gerade bei Maßnahmen, die Gewässer betreffen, fast immer ein kompliziertes Genehmigungsverfahren erforderlich sei.

