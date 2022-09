Jugendliche aus Frankreich zu Gast in Tussenhausen

Junge Leute aus der Partnergemeinde Cossé-le-Vivien sammeln bei einem Besuch in Bayern viele neue Eindrücke.

Zwölf Jugendliche aus der Partnergemeinde Cossé-le-Vivien waren kürzlich zu Besuch in Tussenhausen, wo sie in Gastfamilien untergebracht waren. Der Partnerschaftsbeirat und Jugendliche aus Tussenhausen hatten ein abwechslungsreiches Programm ausgearbeitet.

Die Gäste, die mit dem Zug anreisten, wurden von der Partnerschaftsbeiratsvorsitzenden Brigitte Dolp bereits am Augsburger Bahnhof empfangen. Am Samstag stand ein erstes Kennenlernen bei einem Weißwurst-Frühstück in der Aula der Schule auf dem Programm. Abends traf man sich zum gemeinsamen Grillen im Pausenhof.

Es gab auch einen Ausflug zum Alpakahof in Rammingen

Weiter auf dem Programm standen eine Kanutour auf dem Lech sowie ein zweitägiger Ausflug an den Kochelsee. Außerdem besuchten die jungen Leute Ulm und in Rammingen waren sie auf einem Alpakahof und beim Wassertreten.

Am letzten Abend trafen sich Gäste und Gastgeber noch einmal am Brotbackhaus in Tussenhausen, wo es zum Abschied Pizza für alle gab. Bereits um 5.35 Uhr fuhr der Zug in Türkheim Richtung Augsburg ab. Brigitte Dolp begleitete die Gäste wieder bis Augsburg, wo die Jugendlichen aus Frankreich mit vielen neuen Eindrücken in den TGV Richtung Paris stiegen. (ztz)