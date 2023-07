Tussenhausen

06:00 Uhr

Landkreis will Notunterkunft für Asylbewerber in Tussenhausen bauen

So ähnlich würde es wohl auch in der geplanten Notunterkunft in Tussenhausen aussehen.

Plus Bis zu 84 Asylbewerber könnten bald in einer Thermohalle im Gewerbegebiet von Tussenhausen unterkommen. Der Gemeinderat will das verhindern. Wie die Chancen stehen.

Von Ulf Lippmann

Eine Notunterkunft für insgesamt 84 Asylbewerber will der Landkreis in Tussenhausen errichten. Ein entsprechender Bauantrag lag jetzt dem Marktgemeinderat vor. Der hat eine klare Meinung dazu.

Die Gemeindevertreter waren sich einig, dass ein Projekt in dieser Größe nicht in die Gemeinde passt. Jetzt wollen sie mit allen Mitteln versuchen, den Neubau zu verhindern. Große Bedenken gibt es vor allem deswegen, weil nicht geklärt ist, wie der Alltag in dieser Anlage ablaufen soll, die ein Rat sogar als "modernes Gefängnis" bezeichnete.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

