Manege frei: Grundschüler werden zu Artisten

Die Tussenhausener Schulkinder zeigen in einem Zirkuszelt Kunststücke, die sie von echten Profis gelernt haben.

Leicht versteckt im Pfarrgarten in Tussenhausen steht ein großes blau-gelbes Zirkuszelt. Lautes Trommeln ist zu hören, begleitet vom begeisterten Klatschen und Anfeuern der Zuschauerinnen und Zuschauer. In einer kleinen Manege stehen einige Jungs hinter Mülltonnen und hauen drauflos. Die Eltern und Lehrkräfte feuern die Kids genauso lautstark an.

Es ist nur eine von vielen Gruppen, die zeigt, was sie innerhalb einer Woche gelernt hat. Da wird auf einem Ringtrapez posiert und sich verrenkt, mit einer Handvoll anderer Kinder am selben Springseil gesprungen und da werden Pyramiden geturnt.

Die Tussenhausener Grundschüler und -schülerinnen haben eine Woche lang im Zirkuszelt trainiert

Trotz der vielen verschiedenen Gruppen mit ihren eigenen Kunststücken haben alle Kinder eines gemeinsam: das Strahlen in ihren Gesichtern während ihres Auftritts und der sichtbare Stolz, wenn der Auftritt gelingt und das Publikum begeistert klatscht.

Eine ganze Woche lang trainierten die Schülerinnen und Schüler für diesen Moment. Sie durften alles einmal ausprobieren: das Jonglieren, das (Ring-)Trapez, das Clowns-Kostüm, Zauberei, Radseil, Akrobatik, Hula-Hoop, Seilspringen, Drahtseil und noch mehr. Anschließend durften die Kinder Wunschlisten mit ihren Favoriten ausfüllen und die Lehrerinnen und Lehrer versuchten, den Wünschen so gut es ging zu entsprechen. „Die Gruppen zu bilden, war recht einfach, das haben die Kinder super selbstständig gemacht“, sagt Lena Hutter, Rektorin der Grundschule.

Bei der Zirkusprojektwoche lernen die Kinder ihre Stärken und Schwächen kennen

Begleitet wurden sie auch von Johannes und Andrea Hechenberger. Sie sind ausgebildete Zirkuspädagogen, die das Zirkuszelt vermieten und Schülerinnen und Schülern eine Einweisung in alle Bereiche des Zirkus-Lebens geben. „Schüler sind immer super“, sagt Johannes Hechenberger, „die haben so viel Spaß daran, alles auszuprobieren.“ Das Besondere an Zirkusprojektwochen: „Dass die Kinder sehr schnell ihren Platz finden und ihre Stärken und Schwächen kennen- und auszuspielen lernen.“

200 Besucherinnen und Besucher kamen zur Vorstellung der Erst- bis Viertklässler, die vom Förderverein vollständig über eine Tombola und Spenden finanziert wurde.

Es sollte ein besonderer Jahresabschluss werden und das wurde es auch, sagt Hutter: „Sogar die Kinder, die vielleicht ein bisschen geknickt waren, weil die Noten am Jahresende nicht so gut ausgefallen sind wie erhofft, sind in der Vorbereitungswoche wahnsinnig aufgeblüht.“