Mann verletzt sich bei Waldarbeiten

In einem Waldstück zwischen Tussenhausen und Markt Wald wurde am Montag bei einem Betriebsunfall ein 46-jähriger Mann verletzt. Laut Polizei bediente er bei Waldarbeiten eine Seilwinde, als es zum Unfall kam. Der 46-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. (mz)