Motorradfahrer bei Unfall bei Tussenhausen schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei Tussenhausen eine Böschung hinabgestürzt und überschlug sich mehrfach. Der Mann verletzte sich schwer.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Türkheim und Tussenhausen ist ein 41-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve eine Böschung hinabgestürzt und hat sich mehrfach überschlagen. Dabei zog sich er laut Polizei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer alarmierten den Rettungsdienst und sicherten die Unfallstelle ab. Der 41-Jährige, der nach Einschätzung der Polizei zu schnell unterwegs war, wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. (mz)