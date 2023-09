Tussenhausen

Tussenhausens Quartiersmanagerin stellt Jahresbericht vor

Plus Seit einem Jahr kümmert sich Birgit Möller um die Belange der Tussenhausener Senioren. Nun zieht sie Bilanz - und erhält Lob von allen Seiten.

Von Benedikt Dahlmann

Niemand ist gerne auf Hilfe angewiesen. Natürlich ist es manchmal schön, wenn jemand einem Arbeit abnimmt. Aber wenn man bestimmte Dinge nicht mehr schafft, obwohl man sie gerne alleine erledigen möchte? Dieses Gefühl kann an die Substanz gehen. Umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die wissen, was in solchen Situationen zu tun ist. Genau dafür hat die Gemeinde Tussenhausen Quartiersmanagerin Birgit Möller vor einem Jahr eingestellt. Sie koordiniert die Nachbarschaftshilfe für Seniorinnen und Senioren und ist Ansprechpartnerin, wenn es mal Probleme gibt. Bei ihrem Jahresbericht im Gemeinderat wird sie mit Lob überhäuft.

"Toll, was sie auf die Beine bringen", sagt Nadine Zuchtriegel, "mir gefällt ihre strukturierte Arbeitsweise. Ich freue mich aufs nächste Jahr." Tatsächlich hat Birgit Möller ihre Arbeit feinsäuberlich dokumentiert. Insgesamt gibt es in Tussenhausen 438 Menschen, die über 70 Jahre alt sind. Hauptsächlich will Möller für diese Menschen da sein, aber wenn sich jüngere bei ihr melden, ist das auch kein Problem. "Häufig fühlen sich ja nicht einmal die 85-Jährigen als Senioren", scherzt Möller im Gemeinderat.

