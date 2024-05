Reifen mit eingedrehten Schrauben beschädigt

Unangenehme Überraschung am Sonntagmorgen: Plötzlich war ein Reifen platt.

In Tussenhausen hatte am Sonntagmorgen ein Mann plötzlich einen platten Reifen an seinem Auto, das an der Maierbreite auf einem öffentlichen Parkplatz stand. Bei genauerer Betrachtung stellte er zwei Schrauben in der Lauffläche des linken Vorderreifens fest. Diese hat laut Polizei vermutlich ein unbekannter Täter hineingedreht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro. (mz)