Schloss Mattsies bekommt wohl bald einen neuen Besitzer

Seit Monaten ist Schloss Mattsies offiziell herrenlos, jahrzehntelang steht es bereits leer. Doch das könnte sich bald ändern. Das Bieterverfahren des Freistaats Bayern für einen neuen Besitzer für die verfallene Immobilie ist nun abgeschlossen. Und es gab reichlich Bewerber.

„Wir hoffen, dass wir im Laufe der Woche eine Entscheidung treffen können“, sagt eine Sprecherin der Immobilien Freistaat Bayern – kurz Imby – auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Entscheidung wird dabei in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege getroffen. Denn Schloss Mattsies steht unter Denkmalschutz. Seit Jahrzehnten verfällt es, die Sanierungskosten belaufen sich auf einen mindestens zweistelligen mittleren Millionenbetrag.

Schloss Mattsies: „Mehr Gebote als erwartet“

Schloss Mattsies, das im 16. Jahrhundert gebaut wurde, ist bereits seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt. Bereits in der Vergangenheit wurde mehrfach versucht, das Gebäude zu verkaufen – immer erfolglos. Im Februar hatten die ehemaligen Eigentümer dann auf ihr Eigentumsrecht verzichtet, das Schloss war damit herrenlos. Auch der Freistaat Bayern verzichtete auf sein Aneignungsrecht und verkauft es nun in einem Bieterverfahren.

Icon Galerie 17 Bilder Das alte Schloss bei Mattsies steht seit Jahrzehnten leer und verfällt. Jetzt gilt es sogar als "herrenlos" und wartet auf einen neuen Schlossherrn. Wir zeigen seltene Einblicke in das verwunschene Gemäuer.

Wie viele Gebote genau eingegangen sind, möchte die Sprecherin der Imby nicht angeben. Allerdings sagt sie, dass es mehr gewesen seien, als man erwartet hatte. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Interessierte beim Landesamt für Denkmalpflege Informationen über das Grundstück eingeholt. Für überregionales Aufsehen hatte das Verfahren um Schloss Mattsies gesorgt, weil AfD-Landtagsabgeordneter Franz Schmid, der als einziger bayerischer Abgeordneter vom Verfassungsschutz beobachtet wird, angekündigt hatte, es kaufen zu wollen, um dort ein „Patriotisches Zentrum“ zu errichten.

Entscheidung im Sinne des Freistaats Bayern

Ob das gelingt, bleibt allerdings unklar. Franz Schmid gibt auf Nachfrage an, bisher lediglich eine Eingangsbestätigung für sein Gebot erhalten zu haben. Zur genauen Höhe seines Gebots möchte er sich unserer Redaktion gegenüber nicht äußern. Die Imby ist nicht verpflichtet, an den höchstbietenden Bewerber zu verkaufen. Die Sprecherin gibt an, dass für den Verkauf weitere Kriterien hinzugezogen werden können: „Wir können im Sinne des Freistaats entscheiden.“

Möglicherweise wird außerdem der Finanzausschuss im bayerischen Landtag über den Verkauf der Immobilie entscheiden. So ist es bei Grundstücken mit „erheblichem Wert oder besonderer Bedeutung“ vorgesehen. Landtagsabgeordneter Bernhard Pohl (Freie Wähler), der auch stellvertretender Vorsitzender des Finanzausschusses ist, macht auf Nachfrage unserer Redaktion deutlich, dass ein „Patriotisches Zentrum“ für ihn nicht im Sinne des Freistaats sei.