81-Jähriger fährt erst zu schnell – und dann das Lasermessgerät um

Eine ungewöhnliche Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei bei Tussenhausen erlebt: Ein Temposünder fährt versehentlich das Messgerät um.

Ein 81-jähriger Autofahrer ist erst zu schnell gefahren und hat dann die Laserpistole der Polizei umgefahren. Wie die Polizei berichtet, haben Beamte der Bad Wörishofer Inspektion am Dienstag gegen 17 Uhr gemessen, dass ein 81-jähriger Autofahrer zu schnell unterwegs war.

An der Laserpistole entstand ein Schaden von 1500 Euro

Die Beamten gaben dem Mann Anhaltezeichen und wiesen ihn an, in einen Feldweg zur Kontrolle einzubiegen. Kurz vor diesem Feldweg war neben der Fahrbahn das Geschwindigkeitsmessgerät aufgebaut. Der Autofahrer fuhr zu knapp an dem auf einem Stativ montierten Gerät vorbei, es kam zum Zusammenstoß und das Messgerät fiel um, heißt es im Polizeibericht. Dabei entstand an der Laserpistole ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Das Auto blieb unbeschädigt. (mz)