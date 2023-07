Tussenhausen

Ski-Inline Alpin-WM: Japans Nationalteam trainiert in Tussenhausen

WM-Kader der japanischen Ski-Inline Alpin-Mannschaft zu Besuch in Tussenhausen: (v. l.) Tomoya Hashimoto, Sho Takahashi, Natsuki Nagashima, Patrick Stimpfle, Francis Stimpfle und Yuichi Takahashi.

Plus Angesichts der Klimakrise wird Skifahren in Zukunft schwieriger. Ski-Inline Alpin ist eine moderne Alternative - und sorgt in Tussenhausen für Völkerverständigung.

Von Benedikt Dahlmann

Sie tritt ihre Skates zweimal fest in den Startblock, holt tief Luft, und schmeißt sich den geteerten Abhang hinunter. Mit ihren Stöcken knallt sie die Hindernisse aus dem Weg. Ihre Knie wippen von links nach rechts, immer im Takt der Stangen, die ihr im Weg stehen. Nach zwanzig Sekunden ein langer Grätschschritt - und schon ist Natsuki Nagashima im Ziel. Die 22-jährige japanische Nationalfahrerin im Ski-Inline Alpin hat soeben ihre erste Trainingsfahrt auf dem Angelberg in Tussenhausen absolviert. Hier begleite ich sie bei ihrer Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Barcelona.

Vom Gefühl her findet Nagashima ihre Fahrt in Ordnung, aber bis zur WM will sie gerne noch etwas schneller werden. Dafür trainieren sie und ihr Team, zu dem neben Trainer Yuichi Takahashi noch der 22-jährige Sho Takahashi und der gerade einmal 14-jährige Tomoya Hashimoto gehören, gemeinsam mit den Tussenhausener Ski-Inline-Profis Patrick und Francis Stimpfle: Völkerverständigung auf Inlineskates.

