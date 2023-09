Tussenhausen

Tussenhausen will ans Mindelheimer Flexibus-Netz

Plus Eigentlich sollte die Gemeinde ein Netz mit Markt Wald aufmachen. Nun fährt der Flexibus von Tussenhausen nach Mindelheim - sofern die Stadt das zulässt.

Von Benedikt Dahlmann

Tussenhausen will mehr denn je ans Flexibus-Netz. Das geht aus der vergangenen Gemeinderatssitzung hervor, bei der der ÖPNV-Beauftragte der Flexibus KG, Helmut Höld, das überarbeitete Konzept für den Markt vorstellte. Nachdem im Gemeinderat Anfang des Jahres noch leichte Vorbehalte herrschten, haben die Ratsmitglieder nun einstimmig dafür gestimmt. Das hängt mit zwei entscheidenden Veränderungen zusammen.

Da ist zum einen der Anschluss an das sogenannte Hauptnetz. Im Hauptnetz fahren Bus- und Eisenbahnlinien mindestens einmal in der Stunde. Hier sind zum Beispiel die Städte Mindelheim und Bad Wörishofen sowie die Gemeinden Rammingen und Türkheim mit Memmingen und München verbunden. Ziel von Flexibus sei es, an jedem Knoten einen Zugang zu diesem Hauptnetz zu schaffen, sagte Helmut Höld im Rat. Nach dem ursprünglichen Netzplan wäre das für Tussenhausen nicht möglich gewesen.

