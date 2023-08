Tussenhausen

vor 49 Min.

Tussenhausener Gemeinderat lehnt Asylunterkunft ab

Eine Wohneinheit für vier Menschen in der Notunterkunft am Mindelheimer Mayenbadweg. So ähnlich wird wohl auch die Notunterkunft in Tussenhausen von innen aussehen.

Plus Eine Alu-Thermohalle für 84 Asylbewerber sorgt derzeit in Tussenhausen für DIskusionen. Der Gemeinderat lehnt das Projekt ab. Nun muss das Landratsamt reagieren.

Von Benedikt Dahlmann

Schon vor der Gemeinderatssitzung war klar, dass die geplante Notunterkunft für Asylbewerber das Thema des Tages werden würde. Genauso klar war im Prinzip auch, welche Entscheidung der Gemeinderat treffen würde. Der hat den Ball nun wieder an das Landratsamt zurückgespielt.

Letztlich war die Abstimmung nur noch reine Formsache. Mit 11:0 Stimmen hat der Gemeinderat Tussenhausen den Bau der umstrittenen Asylunterkunft auf der Fläche im Gebiet der "Oberen Viehweide" in Tussenhausen abgelehnt. Im Juli war das Landratsamt mit einem Bauantrag an die Gemeinde herangetreten. In der Nähe des Supermarktes soll eine Alu-Thermohalle als Notunterkunft für insgesamt 84 Asylbewerber entstehen.

