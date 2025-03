Unfallflucht in Tussenhausen: Unbekannter fährt Zigarettenautomat um

In der Nacht auf Freitag wurde laut Polizei in Tussenhausen in der Zaisertshofener Straße ein Zigarettenautomat angefahren und eine Mauer beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Fahrzeug den Zigarettenautomaten an, der dadurch umgedrückt wurde und die direkt dahinter gelegene Grundstücksmauer beschädigte. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247 9680-0. (mz)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zigarettenautomat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis