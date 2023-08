Tussenhausen

Vier Tussenhausener und ein besonderer Marsch: 200 Kilometer in vier Tagen

Franz Beggel, Peter Schmid, Andreas Schuster und Thomas Fleschhut (von links) nahmen am Viertagesmarsch in Holland teil.

Plus Ein halbes Jahr lang haben vier Feuerwehrmänner aus Tussenhausen trainiert, um am Viertagemarsch von Nimwegen teilzunehmen. Das sieht man jetzt an ihrer Uniform.

Von Andreas Schuster, Andreas Schuster, Melanie Lippl

Der Viertagemarsch von Nimwegen - oder auf Holländisch kurz die "Vierdaagse" - ist vor allem Soldaten und Extremwanderern ein Begriff, handelt es sich doch um die weltgrößte Wander- und Marschveranstaltung. 1909 vom Militär gegründet, fanden die Vierdaagse dieses Jahr zum 105. Mal statt – mittlerweile mit überwiegend zivilen Teilnehmern, die Distanzen von 30, 40 oder 50 Kilometern zurücklegen. Heuer unter den 43.363 Wanderern aus mehr als 70 Ländern: vier Männer der Freiwilligen Feuerwehr Tussenhausen.

Alles begann durch Zufall, als Andreas Schuster vor etwa zwei Jahren im Fernsehen erstmals von dem Marsch hörte. "Ich bin immer schon gern weit gewandert", sagt er und als er erfahren habe, dass es zudem einen besonderen Orden für die erfolgreiche Teilnahme gibt, war für ihn klar: Diese sportliche Herausforderung nehme ich an. Zusammen mit seinem Feuerwehrkameraden Peter Schmid trainierte er für den Marsch und war 2022 zum ersten Mal dabei. Das Viertagemarsch-Fieber hatte beide erwischt - und mit den Schilderungen ihrer Erlebnisse haben sie gleich zwei weitere Feuerwehrmänner angesteckt.

