Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Tussenhausen

Eine Frau wurde vom Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. An den Autos entstand Totalschaden.

Auf der Verbindungsstraße zwischen Tussenhausen und Mattsies kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizei kollidierten aus bislang unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Dabei wurde die Fahrerin eines Kleinwagens in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Die 28-Jährige verletzte sich schwer und ein Hubschrauber flog sie in ein Unfallklinikum.

Ein Sachverständiger muss die Umstände des Unfalls in Tussenhausen klären

Auch der Fahrer des anderen Wagens wurde verletzt ins Krakenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde ein Sachverständiger angefordert. (mz)