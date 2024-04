B12 Verkehrskontrolle: Polizei Buchloe erwischt acht Autofaher beim verbotenen Überholen

Überholen, wo Überholen nicht erlaubt ist - dabei hat die Polizei Buchloe auf der B12 mehrere Autofahrer gesichtet. Einer davon fiel auch anderweitig auf.

Acht Autofahrer sind der Polizei Buchloe bei einer Verkehrskontrolle auf der B12 negativ aufgefallen. Nach eigenen Angaben kontrollierten Beamte, ob sich die Verkehrsteilnehmer an das Überholverbot auf der Bundesstraße Höhe Lindenberg hielten.

Einige von ihnen überfuhren jedoch am Ende des doppelspurigen Bereichs in Fahrtrichtung der A96 beim Überholen die gestreifte Sperrfläche. Die jeweiligen Autofahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Punkt in Flensburg.

Höchstgeschwindigkeit und Überholverbot auf der B12 missachtet

In einigen Fällen verstießen die Verkehrsteilnehmer nicht nur gegen das Überholverbot, sondern auch gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Polizeibeamten stellten beispielsweise ein Auto mit einem Anhänger fest, das mit einer Geschwindigkeit von 125 Kilometern pro Stunde über die B12 raste. An dieser Stelle wären maximal 80 Kilometer pro Stunde zulässig gewesen. Dem Fahrer drohen für die beiden Verstöße nun ein Bußgeld von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.