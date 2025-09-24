Was wirklich gegen Nervosität und Lampenfieber hilft

Nur noch wenige Tage, dann ist es so weit: Das vbw-Festivalorchester darf zusammen mit Starpianist Igor Levit ein Konzert beim Bad Wörishofer Festival der Nationen bestreiten. Intensiv haben die jungen Musikerinnen und Musiker sich auf ihren Auftritt vorbereitet – erst im eigenen Üben, in ihrem Instrumentalunterricht, dann in Registerproben mit namhaften Dozenten – darunter Mitglieder des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks – und schließlich in Tuttiproben mit dem künstlerischen Leiter Professor Christoph Adt. Dass gerade vor so einem wichtigen Auftritt die Nervosität steigt, ist normal. Doch was kann man tun, wenn das Lampenfieber so stark ist, dass es unangenehm und störend ist? Wie kann man sich beruhigen? Und: wie tritt man eigentlich selbstbewusst und souverän auf? Kann man mit dem Auftreten vielleicht sogar die eigene Stimmung und Verfasstheit vor einem Konzert steuern? Nicht nur für das Festival, sondern fürs Leben, zumindest fürs Musikerleben, sollen die Mitglieder des vbw-Orchesters in Bad Wörishofen etwas lernen. Deshalb gibt es für die jungen Orchestermitglieder in der Kneippstadt ein vielseitiges Förderprogramm. Die Sängerin und Musikvermittlerin Elke Kottmair, Studienkollegin und langjährige Weggefährtin von Starsopranistin Diana Damrau, verrät ein paar Tricks, die sicher funktionieren.

