Lichterkette und Friedensdemo in Mindelheim und Türkheim

Mindelheimer bilden eine Lichterkette auf dem Marienplatz und zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine. Auch in Türkheim gab es eine Friedenskundgebung.

Mit einer beeindruckenden Veranstaltung zeigten die Bürger der Kreisstadt Solidarität mit der Ukraine. Bürgermeister Stephan Winter brachte es bei einer Begrüßung auf den Punkt: „Wir in Deutschland wissen, dass Frieden und Demokratie seit 77 Jahren die durch nichts zu ersetzenden Garanten für einen Wohlstand sind, der noch nie so groß war. Doch plötzlich ist alles wieder anders. Mit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine ist der Krieg nach Europa zurückgekehrt!“

Dass es anders geht, dass Menschen unterschiedlichen Glaubens und Auffassungen friedlich zusammenleben können, wurde schon daran deutlich, dass alle in Mindelheim vertretenen Konfessionen an dem stillen Gedenken beteiligt waren. Und am Ende entzündeten die Teilnehmer Lichter und bildeten eine Kette rund um den Marienplatz. Das Mindelheimer Rathaus, in den Farben der Ukraine erleuchtet, bildete den passenden Rahmen dazu. Zuvor hatten die Kirchenglocken dieses emotionale Treffen eingeläutet.

Stadt und Religionsgemeinschaften in Mindelheim arbeiten zusammen

Das Gedenken oder auch stillen Protest hatten Stadt, Stadtrat und die in Mindelheim lebenden Religionsgemeinschaften gemeinsam veranstaltet. Für den Stadtrat begrüßte Josef Doll die Teilnehmer und dabei besonders die Vertreter der Konfessionen. Dies waren für die katholische Kirche Dekan Andreas Straub und Frater Michael Schmalzl von den Maristen, Pfarrerin Doris Braun-Haug, Rainer Wirth und Schwester Christine von der evangelischen Kirche sowie Alettin Özdemir und Morat Yildiz von den Muslimischen Gemeinde.

46 Bilder Friedens-Demo gegen Ukrainekrieg in Mindelheim Foto: Bernd Feil

Doll erinnerte an das unsägliche Leid, das der Angriff auf die ukrainische Zivilgesellschaft gebracht hat: „Familien werden auseinandergerissen, fliehen mit ihren Kindern über die Grenzen. Ein sinnloses Vernichten und Töten hat begonnen.“ Putin habe sich in eine fast ausweglose Situation hinein manövriert, er agiere ohne Rücksicht auf die Menschen.

Kirche gedenkt den Opfern des Ukrainekriegs

„Wir sind mit unseren Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und den Geflüchteten. Wir haben hohen Respekt vor der humanitären Leistung der Nachbarländer.“ Und Doll wie auch der Bürgermeister riefen die Bürger auf, diese Hilfe ebenfalls mit Geld- und Sachspenden zu unterstützen.

Lesen Sie dazu auch

Auch die Vertreter der Religionen zeigten sich fast sprachlos. Dekan Straub stellte die rhetorische Frage „Was nutzt in diesen Zeiten ein Gebet?“ Aber er betonte, Gott sei die Quelle des Lebens und des Friedens. Er zeigte sich überzeugt, dass der Friede stärker ist als der Hass.

Bürgermeister Winter ruft zum Abholen der Kerzen auf

In den Fürbitten, welche die Vertreter der Religionen abwechseln vortrugen, wurden der Opfer gedacht, die zwischen die Fronten geraten und dem Krieg ausgesetzt sind. Dabei wurde auch der Opfer in den anderen Kriegsgebieten auf der Welt gedacht. Und die Fürbitten endeten zuversichtlich: „Wir vertrauen darauf, dass das Gute sich gegen das Böse durchsetzt.“

Nach dem Wortgottesdienst rief der Bürgermeister, der sich zuvor noch bei allen bedankte, die an der Organisation des Abends beteiligt waren, auf, Kerzen abzuholen und mit einer Lichterkette schweigend gegen diesen entsetzlichen Krieg zu protestieren. Die Lichter wurden symbolträchtig an drei großen Kerzen entzündet, die die Vertreter der drei Religionen mit in ihre Gemeinden nehmen sollten.

Eine Lichterkette rund um den Marienplatz

Und so formte sich eine ansehnliche Lichterkette rund um den Marienplatz, mehrere Hundert Menschen waren dem Aufruf der Stadt gefolgt. Darunter auch Christina und Peter mit ihren beiden Kindern Marlene und Johannes. Sie drückten aus, was wohl die meisten Besucher empfanden: „Wir wollen Frieden und Solidarität mit der Ukraine zeigen.“

Mit zwei Friedensliedern endete der beeindruckende Abend: „Frieden ist die Hoffnung, die uns bleibt, wenn die Welt in Trümmern liegt“, sang Reinhard Mey. Und am Ende hallte „Nie wieder Krieg“ über den Marienplatz, ehe die Mindelheimer ruhig und nachdenklich nach Hause gingen.

In Türkheim trafen sich rund 300 Menschen zu einer Friedenskundgebung

Zu einer Friedenskundgebung in Türkheim am Sonntag waren rund 300 Frauen und Männer vor dem Schloss zusammengekommen. Dritte Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider, Anja Odendahl und Reinhold Sell sprachen für die Veranstalter: Worte der Ohnmacht und der puren Verzweiflung angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Aber es gab auch Hoffnung, als Diakon Gerhard Rummel für die Kirchengemeinden an die unantastbare Würde aller Menschen erinnerte und ein Gebet für Frieden sprach.

In Türkheim gab es eine Friedenskundgebung. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Zu den blaugelb-ukrainischen Farben leuchteten brennende Kerzen in den Fenstern des Rathaus-Sitzungssaals. Familie Mayer und Irmgard Schorer konnten mit zwei Liedern aus dem Hebräischen und mit „We shall overcome“ Trost vermitteln. Mit einer Schweigeminute und der Bitte um Spenden für die Organisation „Humedica“ endete die einstündige, ergreifende Veranstaltung.

1050 Euro kamen bei der spontanen Sammlung für Humedica zusammen

Die spontane Sammelaktion erbrachte den Betrag von 1050 Euro. Ein zweites Ökumenisches Friedensgebet findet am Mittwoch, 9. März, um 19 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche in Türkheim statt. Wie schon beim ersten Friedensgebet wird der Wegzeichenchor Türkheim beeindruckende Instrumentalstücke und Lieder spielen. Das Entzünden der Kerzen und das gemeinsame Friedensgebet soll Solidarität, Hoffnung und den Wunsch nach Frieden ausdrücken.