Info-Pavillon im Kurhaus Bad Wörishofen wegen Umbaus geschlossen

Was Einheimische und Gäste für die Zeit der Schließung wissen müssen.

Der Info-Pavillon im Kurhaus von Bad Wörishofen wird vorübergehend geschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Grund sind Umbaumaßnahmen.

Der Info-Pavillon im Kurhaus ist ab Montag, 4. März, bis zum 25. März geschlossen. In dieser Zeit werden in dem Gebäudeteil Umbauten an der Elektronik stattfinden, teilt die Stadtverwaltung mit.

So gelangen Gäste ein Einheimische in Bad Wörishofen künftig zur Touristinformation

Der Schalter der Gäste-Information und des Kartenvorverkaufs befinden sich in diesem Zeitraum im Kurtheater-Foyer. Der Zugang erfolgt über die Kneippstraße oder über den Bonifaz-Reile-Weg in das Kurhaus-Foyer. Die telefonische Erreichbarkeit ist weiterhin zu den Öffnungszeiten gegeben. Noch bis zum 14. März gelten folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 17 Uhr, samstags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Ab dem 15. März ist samstags zudem bis 15 Uhr geöffnet. (mz)

Lesen Sie dazu auch