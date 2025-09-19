Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Unbekannte reißen Zaun aus Mauerwerk in Türkheim

Türkheim

Unbekannte reißen Zaun aus Mauerwerk in Türkheim: Polizei sucht Zeugen

Über die ganze Länge reißen Unbekannte einen Zaun aus dem Mauerwerk in Türkheim. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte rissen in Türkheim über Nacht einen ganzen Zaun aus dem Mauerwerk.
    Unbekannte rissen in Türkheim über Nacht einen ganzen Zaun aus dem Mauerwerk. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Fasanenweg in Türkheim zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bisher Unbekannte rissen dort einen Zaun über die gesamte Länge aus dem Mauerwerk. Dieser fiel daraufhin entsprechend um. Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden