Unbekannte reißen Zaun aus Mauerwerk in Türkheim: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es im Fasanenweg in Türkheim zu einer Sachbeschädigung gekommen. Bisher Unbekannte rissen dort einen Zaun über die gesamte Länge aus dem Mauerwerk. Dieser fiel daraufhin entsprechend um. Zeugen, welche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 zu melden. (mz)
Türkheim
