Geparkter BMW beschädigt: Unfallflucht auf Video

Auf rund 1000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein Unbekannter am Samstagnachmittag auf dem V-Markt-Parkplatz in der Allgäuer Straße an einem geparkten BMW verursacht hat. Laut Polizei hatte der BMW-Fahrer seinen dunkelblauen 3-er-BMW in der ersten Parkreihe von der Straße aus gegenüber dem Haupteingang geparkt. Später stellte er einen etwa 30 Zentimeter langen Kratzer mit weiß/silbernem Lackabrieb des Verursacherfahrzeugs an der linken Fahrzeugseite fest. Die Sicherung der Überwachungsvideos, welche die Unfallstelle zeigen, wurde veranlasst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann mit einer Ermittlung des Verursachers gerechnet werden, so die Polizei Mindelheim. (mz)

