Ein Unbekannter hat am frühen Samstagnachmittag ein Auto angefahren, das in der Leipziger Straße in Mindelheim geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, verursachte er einen Schaden von rund 1000 Euro, kümmerte sich aber nicht darum. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht. Sie bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)