Unbekannter schlägt Kind im Ostpark von Bad Wörishofen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der im Ostpark von Bad Wörishofen ein Kind geschlagen haben soll.

Der Vorfall habe sich am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Spielplatzes im Ostpark ereignet, teilte die Polizei am Wochenende mit. Dort sei es zu einer nicht näher beschriebenen Auseinandersetzung zwischen einem neun Jahre altem Bub und einem bislang Unbekannten gekommen. Dieser habe dem Kind mit der Hand ins Gesicht geschlagen, der Bub habe eine Schwellung erlitten. Der Unbekannte sei anschließend mit seinem Fahrrad geflüchtet.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247-96800 zu melden. (mz)