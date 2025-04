Auf rund 2500 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Täter an einem auf der Schwabenwiese geparkten Auto angerichtet hat. Laut Polizei wurde das Auto am Montag in der Zeit zwischen 7.30 und 16 Uhr mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0. (mz)

