Undank ist der Welt Lohn

Es geht schon seit einem halben Jahr so mit uns beiden. Gewissermaßen verfolgt er mich, wobei er mir nicht nachsteigt. Also kein klassischer Stalker. Aber sobald er mein Auto hört, ist er da. Und er hört nicht auf, zu fordern, bis er das kriegt was er will. Ich hab ihn nicht ins Haus gebeten, aber er war schon im Flur und im Wohnzimmer, allerdings nur kurz, und ich habe leider den Eindruck, es geht ihm nicht so sehr um mich als um etwas anderes.

Wir schweigen viel, allerdings bin ich die Geschwätzigere ,und das scheint ihm an Gespräch schon zu reichen. Männer sind oft so…

Ich könnte eigentlich aufhören mit ihm, aber diese Anhänglichkeit morgens und abends ist auch rührend. Also lasse ich mich immer wieder rumkriegen, fülle die Schüssel und darf manchmal über sein Fell fahren. Er lässt sich schon Zeit, wartet manchmal, ob noch was nachkommt, dreht sich um und geht.

Etwas mehr an Dankbarkeit hätte ich schon erwartet, aber er ist halt doch nur ein Kater.