Vogginger ist neue Vorsitzende CSU-Kreistagsfraktion

Bei der Unterallgäuer CSU im Kreistag tut sich was: Die Kirchheimerin wird einstimmig zur Nachfolgerin von Andreas Tschugg gewählt.

Führungswechsel bei der Unterallgäuer Kreistagsfraktion: Christine Vogginger aus Kirchheim wurde von den 18 Mitgliedern der CSU-Kreistagsfraktion einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilte jetzt die Partei mit. Sie tritt damit die Nachfolge des Ottobeurers Andreas Tschugg an, der seinen Rückzug vom Amt des Fraktionsvorsitzenden bereits im Sommer aus persönlichen Gründen angekündigt hat. Christine Vogginger ist seit Jahren in der Kommunalpolitik aktiv. So ist sie Markträtin und zweite Bürgermeisterin von Kirchheim. Innerhalb der CSU war sie viele Jahre stellvertretende Kreisvorsitzende. Im Kreistag gehört sie aktuell den Ausschüssen für Personal und Soziales, Jugendhilfe sowie Schulen, Kultur und Sport an.

„Ich freue mich, dass mit Christine Vogginger eine engagierte Kommunalpolitikerin meine Nachfolge antritt,“ so Tschugg zur Neuwahl. Mit ihrer offenen und fröhlichen Art, aber auch der ihr eigenen Hartnäckigkeit habe sie sich das Vertrauen der gesamten Fraktion erarbeitet. Auch CSU Kreisvorsitzender Martin Osterried freut sich auf die Zusammenarbeit mit Vogginger: „Sie rückt mit ihrer sozialen Grundeinstellung stets die Menschen in den Mittelpunkt“, sagt er. (mz)