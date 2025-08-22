Schwerer Unfall auf der A7: Mutter lebensgefährlich verletzt

Auf der A7 bei Memmingen hat sich gestern am Donnerstagabend (21.8.2025) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Eine 28-jährige Frau fuhr gegen 21.20 Uhr in Richtung Füssen, als ihr Wagen zwischen dem Autobahnkreuz Memmingen und der Ausfahrt Memmingen-Süd vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern geriet. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Ihre zweijährige Tochter saß mit im Auto. Das Auto prallte in die Mittelschutzplanke.

Ein nachfolgender 38-Jähriger, der auch in Richtung Süden fuhr, kam an derselben Stelle ebenfalls ins Schleudern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er bei starkem Regen zu schnell unterwegs. Sein Auto kollidierte mit dem Kleinwagen der Mutter, drehte ihn und drückte ihn gegen die rechte Leitplanke. Anschließend kamen beide Fahrzeuge zum Stillstand.

Schwerer Unfall auf A7 bei Memmingen: Junge Mutter in Lebensgefahr

Die 28-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt. Laut Polizei war sie nicht ansprechbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Ihre zweijährige Tochter erlitt leichte Verletzungen.

Der 38-jährige Fahrer des anderen Autos und seine 34-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt und in umliegende Kliniken gebracht.

A7 bei Memmingen nach Unfall gestern rund fünf Stunden gesperrt

Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen, um die Unfallursache zu klären. Die A7 blieb zwischen dem Kreuz Memmingen und der Ausfahrt Memmingen-Süd rund fünf Stunden voll gesperrt.

Feuerwehr und Autobahnmeisterei übernahmen die Ausleuchtung und die Absicherung der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Nummer 08331-100311 bei der Autobahnpolizeistation Memmingen zu melden.