Unfall auf A96: Auto prallt gegen Ausfahrtschild

Als eine 36-jährige Autofahrerin am Sonntag die A96 an der Anschlussstelle Mindelheim verlassen wollte, bemerkte sie, dass sich bereits ein Fahrzeug auf dem Ausfahrstreifen befand. Sie zögerte und fuhr deshalb zu spät nach rechts, so die Polizei. Ihr Fahrzeug geriet auf die Seitenschutzplanke, prallte gegen das Ausfahrtschild und kam in der Grünfläche zum Stehen. Glücklicherweise wurde sie nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. (mz)

