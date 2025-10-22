Schwerer Unfall bei Mattsies – zwei Menschen schwer verletzt

Nahe Mattsies ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam ein Auto von der Straße ab und überschlug sich. Die zwei Menschen, die zu diesem Zeitpunkt im Auto saßen, wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Neben den Einsatzkräften waren auch zwei Hubschrauber des ADAC vor Ort.

Fotos zeigen, dass der Unfall sich nur unweit von Schloss Mattsies ereignet hat.