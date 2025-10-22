Icon Menü
Unfall bei Mattsies heute (22.10.): Zwei Menschen schwer verletzt

Mattsies

Schwerer Unfall bei Mattsies – zwei Menschen schwer verletzt

Nahe Mattsies ist ein Auto von der Straße abgekommen, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Das kann die Polizei bisher zu dem Unfall sagen.
Von Leonie Küthmann
    Unfall bei Mattsies heute (22.10.2025): Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr und zwei Hubschrauber waren vor Ort im Einsatz.
    Unfall bei Mattsies heute (22.10.2025): Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr und zwei Hubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Foto: Thomas Pöppel, AOV

    Nahe Mattsies ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, kam ein Auto von der Straße ab und überschlug sich. Die zwei Menschen, die zu diesem Zeitpunkt im Auto saßen, wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Neben den Einsatzkräften waren auch zwei Hubschrauber des ADAC vor Ort.

    Fotos zeigen, dass der Unfall sich nur unweit von Schloss Mattsies ereignet hat.

