Aquaplaning: Auto schleudert über die A96 bei Mindelheim

Der starke Regen sorgt auch für Gefahr auf den Straßen. Am Freitagabend ist ein 18-jähriger Fahrer auf der A96 bei Mindelheim Richtung München ins Schleudern gekommen.

Das Auto sei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen in die Probleme geraten, so die Polizei. Der Kleinwagen habe die Bodenhaftung verloren und sei in die Mittelschutzplanke gerutscht. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (mz)