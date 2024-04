Unfall: Elfjähriger und 78-Jährige stoßen mit Rädern in Bad Wörishofen zusammen

Bei einem Unfall in Bad Wörishofen wird eine E-Bike-Fahrerin leicht verletzt. Der Zusammenstoß passierte bei einem Überholmanöver.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrräder in Bad Wörishofen wurde eine 78-jährige Frau verletzt.

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstagnachmittag auf der Bürgermeister-Stöckle-Straße in Bad Wörishofen. Eine 78-jährige Fahrradfahrerin sei dort mit ihrem E-Bike in Richtung Innenstadt gefahren. Hinter ihr war ein 11-Jähriger ebenfalls mit seinem Fahrrad unterwegs. Der Bub habe die Frau überholen und in eine Straße einbiegen wollen, berichtet die Polizei. Auf Höhe der Einmündung stießen die Räder jedoch zusammen.

Die 78-Jährige stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Elfjährige blieb unverletzt. (mz)

