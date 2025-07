Betrunkener verursacht Unfall auf der A96 - Folgeunfälle wegen Gaffern

Ein Unfall mit einem Betrunkenen, zwei Folgeunfälle wegen Gaffern und ein Unfall mit einem Feuerwehrfahrzeug: Gleich mehrmals hat es am Freitagnachmittag nahe der Abfahrt der Autobahn A96 bei Bad Wörishofen gekracht. Laut Polizei fuhr gegen 14.15 Uhr ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes auf der A96 in Richtung München und wollte an der Anschlussstelle Bad Wörishofen die Autobahn verlassen. Weil er der Polizei zufolge jedoch zu schnell unterwegs war, kam er in der Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus weiter über eine Wiese, überfuhr zwei Leitpfosten und ein Schild und prallte schließlich in den Wildschutzzaun. Ein Zeuge, der angehalten hatte, konnte beobachten, wie der Unfallverursacher Fahrzeugteile aufsammelte und offensichtlich weiterfahren wollte, heißt es im Polizeibericht. Der Zeuge habe den Autoschlüssel abgezogen und konnte so verhindern, dass der Unfallverursacher weiterfuhr.

Der Verursacher des Unfalls auf der Autobahn hatte mehr als zwei Promille

Die Beamten der Autobahnpolizei Memmingen nahmen Alkoholgeruch wahr, als sie mit dem 47-jährigen Unfallverursacher sprachen. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Mercedesfahrer, der durch den Unfall leicht verletzt wurde, kam in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge seines Alkoholgenusses. Sein Wagen wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden beträgt rund 5500 Euro.

Weitere Unfälle an der A96 wegen Gaffern

Doch es blieb nicht der einzige Unfall: Unmittelbar nach dem Vorfall kam es aufgrund von Gaffern zu zwei Folgeauffahrunfällen mit fünf weiteren beteiligten Fahrzeugen, wie die Polizei vermeldet. Verletzt wurde dabei niemand, der Gesamtschaden bei den beiden Folgeunfällen beläuft sich auf rund 23.500 Euro.

Zudem kam es zu einem Auffahrunfall, als die Feuerwehr Türkheim zu einem Unfall auf der Autobahn ausrückte. Verletzt wurde dabei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (mz)

Zahlen, Daten, Infos: Das ist die A96

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.