Autofahrerin verursacht Unfall im Kreisverkehr in Pfaffenhausen

Am Dienstagnachmittag ist es im Kreisverkehr bei der Firma RUF in Pfaffenhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige Autofahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin, die sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden bei beiden Autos in Höhe von insgesamt 6000 Euro. (mz)

Pfaffenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pfaffenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis