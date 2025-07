Am Dienstagnachmittag ist es an der Kreuzung zwischen Hochstraße und Irsinger Straße in Bad Wörishofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Autofahrer fuhr in die Kreuzung ein und übersah dabei einen 18-jährigen Mofafahrer, der eigentlich Vorfahrt hatte. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. (mz)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vorfahrt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis