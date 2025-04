Beim Ausparken: Zwei Autos krachen gegeneinander

Am Dienstagnachmittag ereignete sich laut Polizei Bad Wörishofen inder St.-Anna-Straße ein Verkehrsunfall mit insgesamt zwei beschädigten Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer parkten rückwärts aus und stießen dann aneinander. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Nachdem sich ein Beteiligter mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte, wurde eine Streife der PI Bad Wörishofen hinzugezogen. Nun werden zur Klärung des Unfallgeschehens Zeugen gesucht. Wer hat zwischen am Dienstag in der Zeit zwischen 16.15 und 16.30 Uhr in der St.-Anna-Straße Beobachtungen gemacht? Hinweise an die PI Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)

