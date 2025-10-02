Icon Menü
Unfall in einem Stall in Frankenhofen: Kühe stoßen Bäuerin nieder

Frankenhofen

Kühe stoßen Bäuerin nieder

In Frankenhofen haben zwei Kühe eine Bäuerin zu Fall gebracht. Sie stürzte und war bewusstlos.
    Zwei Kühe haben in einem Stall in Frankenhofen eine Landwirtin niedergestoßen.
    Zwei Kühe haben in einem Stall in Frankenhofen eine Landwirtin niedergestoßen. Foto: Sven Hoppe, dpa (Symbolbild)

    Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in einem Kuhstall in Frankenhofen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 57-jährige Bäuerin dort gerade mit Stallarbeiten beschäftigt, als sie von zwei Kühen gestoßen wurde, die offenbar rinderten. Dadurch stürzte sie und wurde kurzzeitig bewusstlos. Die 57-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (mz)

