Kühe stoßen Bäuerin nieder

Ein Arbeitsunfall hat sich am Mittwochnachmittag in einem Kuhstall in Frankenhofen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 57-jährige Bäuerin dort gerade mit Stallarbeiten beschäftigt, als sie von zwei Kühen gestoßen wurde, die offenbar rinderten. Dadurch stürzte sie und wurde kurzzeitig bewusstlos. Die 57-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (mz)
Frankenhofen
