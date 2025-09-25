Auto und Lkw stoßen zusammen: Mann leicht verletzt

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2025 mit einem Lkw zusammengestoßen. Der junge Mann war laut Polizei in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Lastwagen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 8000 Euro. Da im Fahrzeug des Unfallverursachers eine geringe Menge Cannabis aufgefunden wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen eine Blutentnahme an. (mz)

