Unfall in Kirchheim: 73-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr und prallt mit anderem Wagen zusammen

Kirchheim

73-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr und prallt mit anderem Wagen zusammen

In Kirchheim kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall: Ein Mann geriet in den Gegenverkehr.
    In Kirchheim hat es einen Unfall gegeben. (Symbolbild)
    In Kirchheim hat es einen Unfall gegeben. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

    In der Bahnhofstraße in Kirchheim hat es am Mittwochabend gekracht: Laut Polizei stieß ein 73-jähriger Autofahrer mit dem Wagen eines entgegenkommenden 23-Jährigen zusammen. Der Ältere war laut Polizei aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrer sowie die weiteren Insassen der Autos blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (mz)

