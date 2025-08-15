73-jähriger Autofahrer gerät in Gegenverkehr und prallt mit anderem Wagen zusammen

In der Bahnhofstraße in Kirchheim hat es am Mittwochabend gekracht: Laut Polizei stieß ein 73-jähriger Autofahrer mit dem Wagen eines entgegenkommenden 23-Jährigen zusammen. Der Ältere war laut Polizei aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrer sowie die weiteren Insassen der Autos blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (mz)

