Auto prallt gegen eine Hauswand

Am Freitagvormittag hat es in Kirchheim einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Laut Polizei wollte eine 22-jährige Autofahrerin auf Höhe der Poststraße in die Hauptstraße einfahren, übersah dabei aber das Auto einer 57-Jährigen, die von links kam. Ihr Wagen stieß frontal gegen die rechte Seite des Autos der 57-Jährigen, dieses wurde dadurch gegen die Hauswand einer angrenzenden Bank geschleudert, so die Polizei. Die 57-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Totalschaden von rund 36.500 Euro. Das Gebäude ist laut Polizei nicht einsturzgefährdet.

87757 Kirchheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis