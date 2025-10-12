Icon Menü
Unfall in Kirchheim: Auto schleudert gegen Hauswand, Fahrerin verletzt

Kirchheim

Auto prallt gegen eine Hauswand

In Kirchheim hat eine 22-Jährige das Auto einer 57-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenstoß prallte einer der Wagen gegen ein Gebäude.
    In Kirchheim hat es einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand geschleudert wurde.
    In Kirchheim hat es einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Foto: picture alliance / dpa

    Am Freitagvormittag hat es in Kirchheim einen Unfall gegeben, bei dem ein Auto gegen eine Hauswand geschleudert wurde. Laut Polizei wollte eine 22-jährige Autofahrerin auf Höhe der Poststraße in die Hauptstraße einfahren, übersah dabei aber das Auto einer 57-Jährigen, die von links kam. Ihr Wagen stieß frontal gegen die rechte Seite des Autos der 57-Jährigen, dieses wurde dadurch gegen die Hauswand einer angrenzenden Bank geschleudert, so die Polizei. Die 57-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Totalschaden von rund 36.500 Euro. Das Gebäude ist laut Polizei nicht einsturzgefährdet.

