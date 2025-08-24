Mann wird bei Verkehrsunfall in Mindelheim verletzt

In Mindelheim ist es am Freitag gegen 17.10 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Leichtkraftrad-Fahrer auf der Trettachstraße in Richtung der Nebelhornstraße. Eine Autofahrerin, welche von der Nebelhornstraße kam, fuhr ebenfalls auf der Trettachstraße. Sie wollte nach links auf den Parkplatz eines dortigen Baumarktes einfahren.

Wie kam es zu dem Unfall in Mindelheim?

Die Autofahrerin nahm aufgrund wartender Autos an, dass die dortige Ampel rot war. Der Leichtkraftrad-Fahrer hatte allerdings bereits „Grün-Licht“ und fuhr geradeaus weiter. Dies übersah die Autofahrerin und bog vor dem entgegenkommenden Leichtkraftrad ab. Der Mann stürzte und stieß mit dem Heck des Autos zusammen.

Aufgrund stärker werdender Beschwerden wurde ein Rettungswagen gerufen, welcher den Mann in ein nahes Krankenhaus zur weiteren Behandlung brachte. Der beim Unfall entstandende Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Die Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Mindelheim

Bürgermeister : Dr. Stephan Winter (CSU)

Lage : 607 Meter über Normalnull

Fläche : 56,44 Quadratkilometer

Postleitzahl : 87719

KFZ-Kennzeichen: MN

Bekannte Bauwerke in Mindelheim : Mindelburg

Feste und Veranstaltungen in Mindelheim: Frundbergfest (alle drei Jahre), Helfensteiner Tag, Mondlicht Open Air

Homepage : www.mindelheim.de