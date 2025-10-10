Autofahrerin bei Unfall nahe Tussenhausen schwer verletzt

Zwischen Tussenhausen und Rammingen im Landkreis Unterallgäu ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war eine Autofahrerin um kurz vor 6 Uhr auf der Straße unterwegs. Einer Sprecherin zufolge wollte die Frau eine Fahrzeugkolonne auf der Straße überholen und „missachtete den Gegenverkehr“.

Unfall zwischen Tussenhausen und Rammingen:

Beim Überholen der Fahrzeugkolonne stieß das Auto mit einem Traktor zusammen, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Die Fahrerin des Autos wurde „schwerstverletzt“, so die Polizeisprecherin. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurde von den Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Genauere Informationen zum Unfallhergang und weiteren möglichen Folgen kann die Polizei aktuell nicht geben (Stand: Freitag, 10.35 Uhr). Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Am Freitagmorgen gab es im Unterallgäu bis in den Vormittag dichten Nebel, der die Sicht auf den Straßen teils deutlich verringerte.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist das Unterallgäu:

Landrat : Alex Eder (Freie Wähler)

Fläche : 1.229,53 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Mindelheim

Städte : Mindelheim, Bad Wörishofen

Einwohner : 145.298 (Stand: Ende 2023)

Höchster Punkt: 849 Meter

Tiefster Punkt: 510 Meter

Kreisgliederung : 52 Gemeinden

Autokennzeichen: MN

Ausflugsziele (eine Auswahl): Iller-Rad- und Wanderweg, Kloster Ottobeuren, Museum der Bayerischen Könige in Bad Grönenbach, Therme Bad Wörishofen, Freizeitgelände Erkheim, Allgäu Skyline Park, Barfußweg in Legau, Erlebnis-Imkerei in Hawangen

Sehenswürdigkeiten (eine Auswahl): Mindelburg in Mindelheim, Schloss Bad Grönenbach, Marienplatz in Bad Wörishofen, Schwäbisches Krippenmuseum (Mindelheim), Freilicht- und Bauernhofmuseum Illerbeuren

Homepage : www.unterallgaeu.de