Unfallflucht bei der Therme: Polizei sucht SUV-Fahrer

Am Montagnachmittag gab es in der Thermenallee in Bad Wörishofen eine Unfallflucht. Laut Polizei kam in der dortigen Einbahnstraße ein Auto einem Kleinbus entgegen und streifte den Bus an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher sei daraufhin mit seinem dunkelgrauen SUV weitergefahren, wie es im Polizeibericht heißt.

Bei dem Unfall nahe der Therme entstand ein Schaden von 800 Euro

Nun sucht die Polizei den Fahrer, der einen Schaden von rund 800 Euro verursacht hat. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!