Unfallflucht: Unbekannter verletzt Rollerfahrer

Auf der Staatsstraße zwischen Pfaffenhausen und Kirchheim hat am Dienstag gegen 22.15 Uhr der Fahrer eines 1er BMW Unfallflucht begangen: Laut Polizei hatte er ein anderes Auto überholt und dabei einen entgegenkommenden Rollerfahrer übersehen, der Richtung Pfaffenhausen fuhr. Der Unbekannte streifte ihn mit dem linken Außenspiegel. Der Rollerfahrer landete dadurch in einem angrenzenden Gebüsch und zog sich Schürfwunden an Unterarm und Hand zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Unfallverursacher kümmerte sich indes nicht um den verletzten Rollerfahrer. Da der linke Außenspiegel am Unfallort zurückblieb, können Rückschlüsse auf das Unfallfahrzeug gezogen werden, so die Polizei. Sie fordert den Fahrer, sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim zu melden. Auch Zeugen des Vorfalls, darunter der Fahrer des Autos, das der Unbekannte überholt hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

