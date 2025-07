Unbekannter beschädigt parkendes Auto in Bad Wörishofen und flieht

Das Auto am Straßenrand geparkt, bei der Rückkehr ist es beschädigt: Das ist einem 38-Jährigen in Bad Wörishofen passiert. Er hatte seinen schwarzen BMW am Straßenrand der Hermann-Aust-Straße geparkt. Als er nach einigen Stunden zu seinem Wagen zurückkehrte, musste er feststellen, dass das linke Fahrzeugheck demoliert war. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 2000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)