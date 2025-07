Unbekannter fährt geparktes Auto an

In der Nacht auf Sonntag ist in der Kirchheimer Straße in Eppishausen ein Auto angefahren worden, das vor der alten Sparkasse parkte. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an der Fahrerseite des Autos entstand, als der Unbekannte ausparkte. Weil er sich nicht darum kümmerte, bittet die Polizei nun unter der Telefonnummer 08261/76850 um Hinweise. (mz)

