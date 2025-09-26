Notunterkunft für Geflüchtete hat erneut ein Mäuseproblem

Die Notunterkunft für Geflüchtete in Bad Wörishofen hat erneut ein Mäuseproblem. Das Landratsamt Unterallgäu bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion. In der Unterkunft leben auch über 50 Kinder.
Bad Wörishofen
