Wie Alois Müller vom Handwerksbetrieb zum führenden Technologiepartner wurde

Im Jahr 2013 startete in Ungerhausen die neugegründete Müller Produktions GmbH mit der laut Unternehmen ersten CO2-neutralen Produktionsstätte.

Plus Das Unternehmen Alois Müller mit Sitz in Ungerhausen hat sich in den vergangenen 50 Jahren stark gewandelt. Welche Großprojekte jetzt anstehen.

Fleißig, engagiert und mutig: So beschreibt Andreas Müller seine Eltern Elfriede und Alois. Stolz ist in den Augen des Geschäftsführers der Alois-Müller-Gruppe zu erkennen. Ein Stolz, mit dem er nicht nur zurückblickt, sondern auch auf Gegenwart und Zukunft schaut. Die Alois-Müller-Gruppe feiert das 50-jährige Bestehen.

15. April 1973 wurde die Alois Müller GmbH gegründet

Der 15. April ist für die Familie ein besonderes Datum, denn genau vor 50 Jahren fiel an der Schützenstraße 251 in Steinheim der Startschuss. Alois Müller und seine Frau Elfriede fingen damals als klassischer Handwerksbetrieb an, der sämtliche Leistungen rund um Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung und Bauspenglerei ausführte.

